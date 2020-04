Biznes: dziesięć głównych ofiar epidemii w Krakowie ANALIZA

Wedle analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w pierwszym miesiącu kwarantanny najsilniej ucierpiał sektor usług: blisko dwie trzecie firm zanotowało spadek sprzedaży. Tylko trochę lepiej jest w handlu (tu wszystko opiera się właściwie na „spożywce” oraz artykułach chemii gospodarczej), mocno zwolniła produkcja. Co gorsza, aż 18 procent firm nie ma żadnych rezerw, a jedna trzecia jest w stanie przetrwać najwyżej dwa miesiące.

Przedstawiciele władzy, która w walce z epidemią wprowadziła wszystkie, nieraz najbardziej restrykcyjne w Europie, ograniczenia i nakazy przyznają, że polska gospodarka traci przez koronakryzys 8 mld zł dziennie. Czyli od połowy marca do połowy kwietnia straty przekroczyły 250 mld zł - ponad połowę wydatków budżetu państwa zaplanowanych na obecny rok (program 500 plus w rozszerzonej formie kosztuje 40 mld zł, a trzynastka dla emerytów nieco ponad 10 mld zł). Nie są to pieniądze abstrakcyjnego "biznesu", lecz konkretne złotówki wyjęte z kieszeni konkretnych przedsiębiorców.