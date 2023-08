Amerykańska grupa TV Girl wystąpi w poniedziałek 14 sierpnia w krakowskiej Tauron Arenie

Aby uczcić tę okazję, zespół po raz pierwszy zagra "French Exit" w całości i w pełnym składzie. Usłyszymy jednak również najważniejsze piosenki z trzech kolejnych albumów grupy, wydanych do tej pory. Ostatni z nich ukazał się w tym roku i nosi tytuł "Grapes Upon the Vine". Piosenki zespołu cieszą się wyjątkową popularnością wśród użytkowników TikToka - za sprawą profilu wokalisty formacji - Brada Peteringa, który jest wyjątkowo aktywny w tym medium.

We wrześniu tego samego roku Green podpisała kontrakt z Hardly Art Records, z siedzibą w Seattle, filią legendarnej wytwórni Sub Pop, a następnie w 2015 roku wydała płytę „I Want to Grow Up”, która przyniosła jej międzynarodową sławę i uznanie krytyków m.in. "Rolling Stone'a", Pitchforka, NPR i New York Timesa. Po sukcesie tego wydawnictwa czytelnicy "LA Weekly" uznali ją za Best Solo Act 2015 roku.

Do tej pory Colleen Green wydała pięć albumów. Ostatni nosi tytuł "Cool" i ukazał się w 2021 roku. Piosenkarka występowała do tej w 20 krajach, w tym w Brazylii, Chile, Japonii, Włoszech, Hiszpanii, Polsce, Czechach i Norwegii.