Ambitny rock Petera Gabriela, jarmarczne widowisko Kiss i słynne piosenki Stinga. Jakie gwiazdy popu i rocka wystąpią w Krakowie w 2023 roku

Największe gwiazdy popu i rocka występują pod Wawelem oczywiście w Tauron Arenie. Tak będzie i w tym sezonie. Otworzy go 10 lutego Michel Bublé. Kanadyjski piosenkarz cieszy się w Polsce sporą popularnością za sprawą romantycznych piosenek utrzymanych w swingowej formule. Nie bez przyczyny media nazywają go „nowym Frankiem Sinatrą”. Wokalista dotrze do Krakowa w ramach promocji swego ubiegłorocznego albumu „Higher”. Bilety kosztują od 299 zł wzwyż.

Jeszcze większym zainteresowaniem cieszył się będzie na pewno koncert Robbiego Williamsa. Brytyjski gwiazdor pojawi się w Krakowie 12 marca i zaprezentuje show w ramach trasy celebrującej jego 25-lecie solowej kariery. Będzie to więc wyjątkowy występ, wypełniony najważniejszymi piosenkami dla tego popularnego artysty. Williams jest świetnym showmanem, a jego koncerty zawsze bardzo widowiskowe. Tutaj bilety jeszcze droższe – od 345 zł wzwyż.