22-letnia oszustka wykorzystując metodę „na policjanta" wyłudziła 35 tys. zł. Grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności

- Zatrzymana 22-latka została przewieziona do policyjnej jednostki, a następnie trafiła do policyjnego aresztu. Odpowie ona za oszustwo oraz usiłowanie oszustwa. 28 kwietnia sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze zastosował wobec kobiety areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności - informuje rzecznik policji.