Kraków. Zuchwała kradzież rozbójnicza w parku. Złodzieja zatrzymał policjant po służbie

Do kradzieży rozbójniczej doszło 11 kwietnia. - Starsza kobieta siedziała na ławce w parku, gdy podszedł do niej nieznany mężczyzna i wyrwał jej torebkę, którą trzymała na kolanach. Pokrzywdzona zaczęła wołać o pomoc, podczas gdy napastnik zaczął uciekać z łupem. Na jego drodze stanęła przypadkowa kobieta, która próbowała go powstrzymać. W odpowiedzi napastnik uderzył ją w głowę i kobieta upadła, a mężczyzna kontynuował ucieczkę. Całą sytuację zauważył przechodzący w pobliżu asp. szt. Adam Garncarz, zastępca dyżurnego Komisariatu V Policji w Krakowie, który tego dnia był w czasie wolnym od służby. Policjant natychmiast ruszył w pogoń i po krótkim pościgu ujął sprawcę – podaje Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Gdy na miejsce przybył patrol policji okazało się, że złodziej, 32-letni mieszkaniec Krakowa, jest pod wpływem alkoholu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu został przewieziony do VI Komisariatu Policji, gdzie usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej oraz kradzieży szczególnie zuchwałej. Decyzją sądu wobec 32-latka zastosowano dozór policyjny. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.