Zakopane coraz modniejsze wśród turystów z Azji. "Dzięki temu miasto zyskuje taką renomę międzynarodowego kurortu"

- Z pewnością nie jest tak, że w Azji Zakopane stało się rozpoznawalne i ludzie jadą specjalnie do naszego miasta. Tak nie jest i pewnie nigdy nie będzie – mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. – Z naszych obserwacji wynika, że to są ludzi pracujący w Polsce w branży IT, czy polskich oddziałach dużych firm motoryzacyjnych. To ludzie, którzy na co dzień pracują w Katowicach, Krakowie, Warszawie. Polacy, którzy wraz z nimi pracują, podsuwają im pomysły na wyjazdy. A że mamy zimę i narty, to pojawiają się pomysły na wyjazd właśnie do Zakopanego. Ci pracujący przyjeżdżają tutaj z rodzinami, z którymi mieszkają w Polsce. Jest także spore grono studentów z krajów azjatyckich, którzy pobierają naukę w naszym kraju.