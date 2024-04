Jedziecie pod Tatry na majówkę? Wiemy, jaka będzie pogoda i czy będą wolne miejsca Marcin Szkodzinski

Śnieżny poranek w Zakopanem Marcin Szkodziński

Zakopane i Tatry to jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków na majówkowy wypoczynek podczas długiego weekendu. Synoptycy zapowiadają temperatury przekraczające plus 20 st. C i możliwe przelotne opady oraz burzę. Przedstawiciele organizacji turystycznych i właściciele obiektów noclegowych zapewniają, że każdy znajdzie dla siebie miejsce noclegowe. Dodatkową atrakcją weekendu ma być możliwość jazdy na nartach.