Idziesz pieszo na Kasprowy Wierch? Uważaj na niedźwiedzia!

Zgłoszenia o pojawiającym się niedźwiedziu dotyczą zielonego szlaku z Kuźnic na Kasprowy Wierch. Jedna z turystek informowała, że napotkała niedźwiedzia powyżej Myślenickich Turni. Zwierzę miało nawet przez chwilę podążać za turystami.

Z kolei do TPN dotarły także informacje, że z kolei przy szlaku w Dolinie Kościeliskiej widywana jest niedźwiedzica z małymi niedźwiadkami.

- W Tatrach niedźwiedzie żyją i spotkanie ich na szlaku jest sytuacją najbardziej normalną. Najczęściej jest tak, że drapieżnik jakiś czas przebywa w jednym rejonie, a następnie przemieszcza się dalej – mówi Tomasz Zając. - Szlak to jest miejsce, po którym najłatwiej nam się poruszać, są usunięte drzewa. I dzikie zwierzęta też z tego korzystają. To widzimy na przykład po nocy, idąc po świeżym opadzie śniegu, gdy jest mnóstwo tropów różnych zwierząt, jeleni, niedźwiedzia, czasem tych mniejszych zwierząt. Tutaj widzimy dosadny przykład, że zwierzęta korzystają z tych z tych samych szlaków, co ludzie. Czasami ten szlak przetną nocą, albo mogą się rzeczywiście nim poruszać. Natomiast raczej starają się, żeby człowieka na szlaku nie spotykać.