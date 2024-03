W Tatrach wiosną mogą schodzić lawiny śnieżno-gruntowe. Charakteryzują się one ogromnym ciężarem

W ostatnich dniach taka lawina zjechała spod Kopy Kondrackiej w stronę Doliny Kondratowej. - Była to lawina średnich rozmiarów jak na warunki wiosennych lawin, które z reguły są niewielkie – ocenia Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ze zbocza zjechał nie tylko śnieg, ale i część podłoża – trawy, ziemi, kosówki.

Jak wyjaśnia przyrodnik, to efekt rosnącej temperatury i padającego deszczu. Mokry, ciężki śnieg zaczyna zjeżdżać po przesiąkniętym wodą podłożu.

- Jest to typowe zjawisko dla wiosny. Takie lawiny suną powoli, ale mają one duża masę. Są one niebezpieczne. Bo w wyniku zasypania takim śniegiem, jeśli się nie udusimy, co jest najczęstszą przyczyną śmierci pod śniegiem, możemy doznać poważnych urazów mechanicznych – mówi Tomasz Zając.

Lawina w Dolinie Kondratowej zatrzymała się tuż przy szlaku prowadzącym dnem doliny. Nikogo nie zasypała.