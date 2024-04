Znów zmiana pogody. W Tatry wraca... zima. Chłodniej będzie także w całej Małopolsce. W poniedziałek ostrzeżenie przed burzami i gradem

Pogoda w górach zacznie się zmieniać już w nocy z poniedziałku na wtorek. O ile w poniedziałek przed południem na szczycie Kasprowego Wierchu termometry wskazywały plus 7,3 stopnia, o tyle w nocy z poniedziałku na wtorek ma nadejść mróz w granicach minus 4-5 stopni. Według prognoz we wtorek termometry na wysokości ok. 2000 metrów mogą wskazać minus 6–8 stopni, a do tego będzie wiało. To spowoduje, że odczuwalna temperatura na Kasprowym Wierchu może wynieść minus 15-16 stopni. Na wysokości 2500 metrów – np. na Rysach – temperatura spadnie do minus 10-12 stopni, a odczuwalna może wynieść nawet minus 22-23 stopni. Takie mrozy utrzymają się do co najmniej do soboty.

Dodatkowo IMGW prognozuje opady śniegu w górach. W nocy z poniedziałku na wtorek przybędzie ok. 8 cm śniegu. Opady białego puchu mają pojawić się także w następnych dniach. To oznacza, że w Tatrach zrobi się niebezpiecznie. Stary śnieg zrobi się bardzo twardy, a do tego przykryje go świeża warstwa opadu. Poruszanie się będzie wymagało dużej umiejętności oceny lokalnych warunków w terenie, a także użycia raków i czekana. TOPR apeluje nadal o wyposażenie się w zestaw lawinowy. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.