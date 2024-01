Zakaz wędkowania na terenie Stawu Płaszowskiego. Czy będą mogli łowić w tym miejscu wędkarze posiadający kartę wędkarską?

- Wprowadzany od 1 styczna br. zakaz wędkowania na terenie Stawu Płaszowskiego wzbudził duże protesty krakowskich wędkarzy, tym większe, że to kolejny już akwen w Krakowie, na którym nie mogą realizować swojej pasji. Argument za wprowadzeniem zakazu, jaki przedstawił Zarząd Zieleni Miejskiej, jest zwiększona liczba osób wędkujących nielegalnie, co wiąże się z zagrożeniem dla ekosystemu wodnego. Wobec takiej argumentacji zrozumiałe jest poczucie niesprawiedliwości i dyskryminacji u osób, które, choć posiadają państwowy dokument umożliwiający połów ryb, czyli kartę wędkarską, porównywane są do kłusowników i karane za ich nielegalne działania - pisze w interpelacji do prezydenta Krakowa, radny miejski Łukasz Gibała.