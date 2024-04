Kraków: bez decyzji w sprawie nabycia przez kupców „Tandety”. Ostra dyskusja na sesji Rady Miasta Krakowa

Obywatelski projekt uchwały dotyczący wyrażenia przez gminę Kraków zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości - targowiska "Tandeta" przy ul. Krzywda 1 w Krakowie na rzecz dzierżawcy, Krakowskiego Centrum Handlowo-Targowego, zgłosił do porządku obrad środowej (3 kwietnia) sesji radny Sławomir Pietrzyk. Jak zaznaczył, sprawa ta ciągnie się od lat i „najwyższy czas umożliwić polskim kupcom rozwój działalności w tym miejscu”.

Przeciwnego zdania był radny Jacek Bednarz, który argumentował, że decyzji w tak ważnej sprawie nie można podejmować pochopnie, ad hoc, i lepszym rozwiązaniem będzie powrót do tematu w następnej kadencji.

- Ta sprawa jest bardzo istotna nie tylko dla kupców, ale także mieszkańców Płaszowa. Już wcześniej, w poprzednich kadencjach, były dwukrotnie uchwały o sprzedaży kupcom „Tandety”, ale do tego nie doszło. Dla obecnego projektu uchwały jest negatywna opinia komisji, a opinii prezydenta czy wyceny tego terenu nie ma w ogóle. Stąd moje wątpliwości. , Dajmy możliwość nowej Radzie Miasta pochylenia się nad tematem i znalezienia konsensusu dla wszystkich. To teren nad Stawem Płaszowskim, który został zagospodarowany m.in. także w ramach budżetu obywatelskiego. To ostatni w tym rejonie gminny teren, który możemy częściowo wykorzystać pod budowę na przykład przedszkola czy żłobka. Jeśli dziś zapadnie decyzja, by sprzedać ten obszar kupcom, to co powiemy mieszkańcom, że nie wybudujemy potrzebnych obiektów, bo nie ma gdzie? Trzeba szanować kupców którzy zainwestowali tam wiele pieniędzy, ale także mieszkańców – przekonywał Jacek Bednarz.