Będą rekompensaty dla kierowców z Krakowa w związku ze strefą czystego transportu? Radni uchwalili rezolucję

Podkreślono w niej, że "wprowadzenie SCT może doprowadzić do ograniczenia mobilności przede wszystkim dla osób starszych, ale także do wykluczenia ekonomicznego, gdzie osoby o niższych dochodach, mieszkający w miastach, nie będą w stanie kupić nowszego auta".

Przypomnijmy, że SCT w Krakowie miała być wprowadzona od lipca tego roku. 11 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w całości uchylił jednak uchwałę Rady Miasta Krakowa ustanawiającą SCT w Krakowie. Uchwała w sprawie SCT przewidywała, iż strefa będzie znajdowała się w granicach administracyjnych miasta. WSA uznał jednak, że konieczne jest jednak wyłączenie tych dróg, które nie mieszczą się w zakresie władzy administracyjnej miasta, czyli autostrad i dróg szybkiego ruchu. Dodatkowo, zdaniem sądu, uchwała powinna wskazywać podstawowe elementy organizacji ruchu z punktu widzenia osób dojeżdżających do Krakowa, by można było wskazać, gdzie mogą oni pozostawić swoje pojazdy.

Ostatnie założenia dotyczące krakowskiej SCT były takie, by od 1 lipca 2024 roku do tej strefy nie wjeżdżały pojazdy, które nie spełniają norm emisji Euro 1 dla samochodów benzynowych i do Euro 2 w przypadku diesli; od 1 lipca 2026 r. - pojazdy do Euro 2 w przypadku aut na benzynę i Euro 4 w zakresie dieslów (nie będzie to dotyczyło mieszkańców Krakowa); 1 stycznia 2028 r. - pojazdy nie spełniające norm: do Euro 3 w przypadku silników benzynowych i Euro 5 jeżeli chodzi o diesle.

