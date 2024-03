Kraków. Rolnicy szykują się na protesty 20 marca. Krakowski radny w obawie przed korkami chce... zakazać wjazdu maszyn do Krakowa

- Na 20 marca został zaplanowany Ogólnopolski Strajk Generalny. Będzie to najazd gwiaździsty na każde miasto wojewódzkie. Nie poddamy się dopóki nasze postulaty nie zostaną w pełni zrealizowane. Do miast wjadą ciągniki - mówi dla portalu TopAgrar Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy rolniczej "Solidarności". Dodaje, że rolnicy nie mogą odpuścić protestów mimo pracy w polu i muszą walczyć o swoje, bo nikt inny za nich tego nie zrobi.

Radny apeluje o zakaz wjazdu dla ciągników

Radny Łukasz Wantuch złożył interpelację do prezydenta Jacka Majchrowskiego z wnioskiem, aby w dniu 20 marca wprowadzić zakaz wjazdu i poruszania się po Krakowie traktorów oraz wszelkich innych pojazdów rolniczych. To jednak nie wszystko.

"20 marca zapowiadane są największe protesty rolników w całej Polsce. Miasta wojewódzkie mają być całkowicie blokowane od rana do wieczora (...). Jeżeli rzeczywiście dojdzie do tak wielkich protestów, to prosiłbym również o rozważenie możliwości wprowadzenie dnia wolnego od nauki z apelem do rodziców, aby dzieci zostały w domu. Jeżeli muszą przyjść, to niech przyjdą do szkoły, ale nie będzie zajęć lekcyjnych tylko opieka nad dziećmi. Trudno mi ocenić w tej chwili, czy tak drastyczne rozwiązanie jest potrzebne, ale powinniśmy być przygotowani na taką ewentualność" - pisze Łukasz Wantuch.