Wrzesień w Krakowie: Przegląd prasy z sierpnia 2023 w Krakowie, najważniejsze informacje miesiąca

Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

W Małopolsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella, co potwierdził PAP w niedzielę wojewoda Łukasz Kmita. Pacjentka jest podopieczną ośrodka opieki. W stanie ciężkim została przetransportowana do jednego ze szpitali w województwie.

Podczas wakacyjnych podróży można natknąć się na wiele zaskakujących nazw miejscowości także w Małopolsce zachodniej. Jamnik, Pazurek, Kogutek czy Brody to niektóre z nich. Budzą zaciekawienie i uśmiech, tych którzy spotykają się z nimi po raz pierwszy. Warto je odwiedzić, bo często kryją się za nimi także ciekawe historie. Przejdź do galerii i zobacz listę z opisami najbardziej oryginalnych nazw miejscowości w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim.

Grojec w gminie Oświęcim to najstarsza miejscowość w Polsce. Ta wieś w Małopolsce liczy sobie aż 6500 lat! Poza tym, że powstała tak dawno, ma także bogatą późniejszą historię z wielkimi rodami Radziwiłłów, Bobrowskich, Szembeków, Porębskich, ale i zwykłych ludzi. Przejdź do galerii i zobacz archiwalne zdjęcia z dziejów tej niezwykłej wsi.

Rejsy Wisłą z Oświęcimia do Krakowa dostarczają mnóstwa wrażeń. Takich widoków, jak z rzeki na zabytki i bogatą przyrodę nie ogląda się na co dzień. Do tego cztery śluzowania, w tym na największej śluzie w Polsce w Borku Szlacheckim czy pokonanie Kanału Łączańskiego to tylko część miejsc, które budzą podziw podczas żeglugi blisko 80-kilometrową trasą. Przejdźcie do galerii i zobaczcie zdjęcia.

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zaprasza na Święto Lotnictwa, które chociaż w kalendarzu wypada dopiero 28 sierpnia, to w Krakowie będzie obchodzone dzień wcześniej - 27 sierpnia. Od godz. 10. do 16. będzie można wziąć udział w wielu lotniczych atrakcjach, dlatego to idealny plan na ostatnią niedzielę sierpnia. Muzeum przygotowało bogaty program, który ucieszy zarówno miłośników lotnictwa, jak i tych, którzy po prostu chcieliby zobaczyć coś nowego.