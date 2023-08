Wiceminister Włodzimierz Bernacki: Darmowe laptopy dla czwartoklasistów to wydarzenie bez precedensu

Oczywiście każdy ma do tego prawo. Trzeba jednak wziąć uwagę, że na laptopach będzie zainstalowane oprogramowanie, które ma pomagać z nauce. Jeśli uczniowie będą posiadali inne komputery bez oprogramowania lub z innym systemem, to z tego mogą wyniknąć problemy. Przypominam też, że laptopy będą też zawierały podręczniki w wersji cyfrowej.

Tak, ale głównym założeniem tego projektu jest to, żeby komputery były wykorzystywane w procesie dydaktycznym. To już osoby, które organizują pracę w szkołach będą decydowały, czy laptopy będą mogły być zostawiane w szkołach. Komputery będą wyposażone w odpowiednie oprogramowanie.

Przetargi dotyczące ponad 290 tys. laptopów dla uczniów w całym kraju najprawdopodobniej zostaną rozstrzygnięte w pierwszej połowie września. W drugiej połowie tego miesiąca będzie można rozdać sprzęt uczniom. To jest wydarzenie bez precedensu. Kiedyś, za rządów Platformy Obywatelskiej, zapowiadano, że nauczyciele i uczniowie dostaną laptopa. Zrealizowano wtedy tylko szkolenia i za to ktoś wziął duże pieniądze.

Umowy, które będą podpisane z firmami, które dostarczą laptopy zawierają klauzule, w których jest mowa o serwisie sprzętu. Jeśli dojdzie do uszkodzenia lub usterki laptopa, to trafi on do serwisu, który gwarantuje naprawę sprzętu.

Uczniowie dostaną konkretne modele laptopów, a nauczyciele bony na sprzęt

Tak, tutaj sam nauczyciel będzie decydował, co jest mu najbardziej potrzebne. Mamy doświadczenie z czasów pandemii, kiedy nauczyciele też dostawali pewne kwota na zakup sprzętu. Najczęściej były wtedy kupowane kamery czy mikrofony do pracy zdalnej. Działało to wtedy bardzo dobrze. Pozostajemy w przekonaniu, że to nauczyciel wie jaki sprzęt jest mu najbardziej potrzebny.