Próbny egzamin ósmoklasisty online: rewolucja w edukacji

W obliczu zbliżających się egzaminów ósmoklasisty, uczniowie i ich rodzice szukają skutecznych sposobów na ostatnie powtórki i sprawdzenie wiedzy. W tym roku po raz pierwszy w Polsce, mają niepowtarzalną okazję wziąć udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty online. Ta innowacyjna inicjatywa społeczno-edukacyjna, organizowana przez platformę ZDAY we współpracy z Polskim Instytutem Edukacji, otwiera nowe możliwości dla uczniów kończących szkołę podstawową.

Dostępność i wygoda

Podstawowym celem organizatorów było stworzenie egzaminu, który będzie dostępny dla każdego ucznia, niezależnie od miejsca zamieszkania czy dostępu do tradycyjnych form przygotowań. - Ważne było dla nas, aby próbny egzamin był dostępny dla każdego ucznia. Możliwy do rozwiązania w domu albo w szkolnej bibliotece po lekcjach. Wystarczy smartfon z dostępem do internetu, choć my polecamy zdecydowanie rozwiązywanie egzaminu na komputerze, z uwagi na większą wygodę - mówi Karol Wilczyński, pomysłodawca akcji i współtwórca platformy ZDAY. Próbny egzamin ósmoklasisty online będzie trwał od 16 do 18 kwietnia, co daje uczniom możliwość przetestowania swoich umiejętności w formule bardzo zbliżonej do tej oficjalnej. Każdego dnia udostępniany będzie arkusz z innego przedmiotu, co pozwoli na kompleksowe przygotowanie się do nadchodzących wyzwań.

Realistyczne warunki egzaminacyjne

Próba generalna przed prawdziwym egzaminem ósmoklasisty jest nie tylko okazją do sprawdzenia wiedzy, ale również do zmierzenia się z ograniczeniem czasowym.

- Na języku polskim będą pytania do tekstu źródłowego i wypracowanie do napisania, a na angielskim nagranie do odsłuchania. Wszystko formą i treścią zbliżone do prawdziwych egzaminów - podkreślają organizatorzy. Organizatorzy podkreślają, że czas na rozwiązanie zadań jest dokładnie taki sam, jak na oficjalnym egzaminie. To nie tylko doskonała okazja do sprawdzenia swojej wiedzy, ale również do nauczenia się zarządzania czasem podczas egzaminu. "Możesz przetestować swoją wiedzę z każdego z trzech przedmiotów, dzień po dniu, lub tylko z dwóch, jednego, wszystko wedle Twoich potrzeb" - zachęcają organizatorzy na stronie internetowej egzaminu online.

Korzyści z udziału

Próbny egzamin ósmoklasisty online oferuje uczniom szansę na bezstresowe sprawdzenie swoich umiejętności w domowym zaciszu. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że wyniki egzaminu ósmoklasisty mają decydujący wpływ na rekrutację do szkół średnich.

Jak wskazują pomysłodawcy, próbny egzamin online od ZDAY daje okazję do sprawdzenia wiedzy bez stresu, w komfortowych, domowych warunkach, a jednak możliwie zbliżonych do realiów prawdziwego egzaminu - między innymi pod kątem limitu czasu. - Warto wykorzystać tę okazję, zwłaszcza że udział jest bezpłatny. Rozwiązanie próbnego egzaminu ósmoklasisty online na pewno pomoże uzyskać lepszy rezultat w połowie maja - przekonują. Zapisy na próbnym egzaminie ósmoklasisty online są już otwarte, a wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu można znaleźć na oficjalnej stronie https://zday.pl/probny-egzamin-osmoklasisty-online/. To wyjątkowa okazja dla uczniów, by w pełni przygotować się do jednego z najważniejszych testów w ich edukacyjnej karierze. Nie przegap tej szansy!

Wideo Dyskusja o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Problem pielęgniarek