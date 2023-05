Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023: ODPOWIEDZI I ROZWIĄZANIA zadań. Sprawdź, jak ci poszło! 24.05.2023

Egzamin ósmoklasisty z matematyki "był dość prosty"

Borys i Stefan to kolejni uczniowie, których spotykamy pod szkołą. Oni mają jednak mieszane odczucia co do tego jak im poszło.

-Prosty był raczej. Konkretnych zadań nie pamiętam ale to była prosta matematyka. Ułamki, ciągi liczbowe itp. - mówi Borys i dodaje, że problem sprawiła mu geometria, która pojawiła się w zadaniach otwartych.

W jednym chyba trzeba było obliczyć objętość to to zrobiłem, potem było zadanie z trójkątem gdzie trzeba było zastosować twierdzenie Pitagorasa. To odpuściłem i jeszcze coś ale już nie pamiętam. Liczę mimo to, że 70 proc. będzie- mówi Borys.

Po skończeniu szkoły przeprowadza się do Wadowic gdzie będzie chciał uczęszczać do Technikum Ekonomicznego.

Stefan, który przysłuchuje się naszej rozmowie dodaje, że jemu także poszło raczej dobrze, choć problem miał z zadaniem 17 (otwartym).

- Trzeba było w nim obliczyć długość pociągu, ale coś mi się nie wydaje żeby pociąg miał długość 475 metrów. - mówi.