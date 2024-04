Prezydent Jacek Majchrowski odwołał dyrektorkę VIII LO w Krakowie. Druzgocąca opinia. "Nie potrafiła samodzielnie podejmować decyzji"

"Dyrektorów" było dwóch

Potwierdzenie tego faktu, znajdujemy w zarządzeniu Jacka Majchrowskiego. Mimo częściowego wyłączenia jawności, z kontekstu łatwo można wywnioskować o kogo chodzi. Czytamy w nim, że: "W dniu 15 lutego 2024 r. do Prezydenta Miasta Krakowa wpłynęło pismo wz. Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego wskazujące na bezprawne udzielenie przez (...) w okresie pełnienia przez nią funkcji Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, dostępu do systemów PABS i ZSZO (...) który miał dostęp do wszelkich danych osobowych pracowników szkoły. Pismo zawierało maile (...) skierowane do swojej żony."