W Prokocimiu rusza wielka inwestycja. Wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę Kampusu Medycznego. Premier na uroczystości

- Z mojej strony mogę tylko obiecać, że w tegorocznym budżecie i w kolejnych budżetach będą przeznaczane coraz większe pule środków, nie tylko w wartościach bezwzględnych, ale także procentowych w stosunku do PKB, bo to jest najlepszy miernik w środkach, które są przeznaczane na zdrowie. Łączymy to, co w medycynie najbardziej wartościowe - naukę, leczenie pacjentów, najnowsze osiągnięcia w medycynie, które jestem przekonany, że tutaj będą naszym udziałem - podkreślił szef rządu.