Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego odkryli polimer o właściwościach przeciwgrzybiczych. Krok milowy dla branży kosmetycznej i rolnictwa

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłaszają sukces. To efekt wielu lat badań

Polimer z obiecującymi właściwościami

Odkryty polimer cechuje się właściwościami, które mogą okazać się kluczowe dla branży kosmetycznej i farmaceutycznej. Charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w wodzie i alkoholach (metanolu i etanolu, ale również propanolu czy izopropanolu), co sprawia, że może być wykorzystany w różnorodnych formulacjach do stosowania zewnętrznego – na skórę lub paznokcie.

Badania potwierdziły, że polimer skutecznie działa na patogeny wywołujące zakażenia skóry i paznokci. Co więcej, jest mniej toksyczny w porównaniu do obecnie stosowanych w terapii grzybic substancji antymykotycznych: cyklopiroksu i terbinafiny.

- Niska toksyczność w stosunku do komórek ssaczych to nie jedyny walor tego polimeru. Odkryliśmy również, że jest on skuteczniejszy in vitro od niektórych stosowanych obecnie substancji leczniczych, ponieważ efekt przeciwgrzybiczy pojawia się przy kilkukrotnie mniejszych stężeniach – mówi dr Magdalena Skóra.