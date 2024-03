Krakowski Szkolny Budżet Obywatelski ma być wzorem dla kraju. Kandydat na prezydenta proponuje zwiększenie puli dla uczniów

Szkolny Budżet Obywatelski, którego jednym inicjatorów był Rafał Komarewicz (wtedy przewodniczący Rady Miasta Krakowa), funkcjonuje w stolicy Małopolski od 2021 roku. To projekt przeznaczony dla szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół branżowych, szkół specjalnych, burs szkolnictwa ponadpodstawowego, internatów). Gdy przedsięwzięcie startowało uczniowie mieli do podziału kwotę rzędu 150 tys. zł, a obecnie jest to już 300 tys. zł.

- Ta inicjatywa jest niezwykle ważna, bo my dzisiaj musimy uczyć o edukacji obywatelskiej, nie tylko w teorii, ale musimy o niej uczyć także w praktyce. Szkolny Budżet Obywatelski jest jednym z takich narzędzi, które w praktyce pokazuje uczniom, młodym ludziom, jak ważne jest zaangażowanie społeczne, jak ważne jest to, żeby współdecydować o swojej przestrzeni, chociażby przestrzeni szkolnej – mówiła Agnieszka Buczyńska podczas briefingu w Krakowie.