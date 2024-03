Minister obrony narodowej w Krakowie: "Imperium zła się odradza, ale musi mieć jedną wielką świadomość, że nie opłaca się Polski zaatakować"

- Założenia wspomnianej ustawy są teraz przedmiotem konsultacji. Nie ukrywam, że jest to ustawa nad którą pracował poprzedni rząd i ją porzucił (...) Samorząd był tą instytucją, która wspierała państwo, gdy doszło najpierw do pandemii, a następnie wojny w Ukrainie i dawaliśmy sobie z tym radę, bo taka jest rola samorządu miejskiego - mówił wiceprezydent miasta Krakowa Andrzej Kulig i dodał, że czujność w kwestii wojen na naszym kontynencie została uśpiona, a tymczasem wróciła ona ze zdwojoną siłą i to niedaleko od naszych granic.

- Okazało się, że trzeba powrócić do projektów i zadań, które przez wiele lat zostały zaniedbane, i dzisiaj musimy do tych zadań powrócić ze zdwojoną mocą. Pan premier mówił o kilku zadaniach, które spoczną na samorządzie i my będziemy je realizowali- tłumaczył Kulig i dodał: - Musimy sobie jasno powiedzieć, że trzeba inaczej spojrzeć na planowane w naszym budżecie inwestycje. Przede wszystkim inwestycje kubaturowe i drogowe, bo zarówno miejsca schronienia, jak i właściwe schrony muszą stać się zadaniem realizowanym przez nasz samorząd. To poważne zadanie, ponieważ poczuwamy się do odpowiedzialności za mieszkańców. To zadanie do tej pory było realizowane przez administrację rządową, która niewiele środków na to otrzymywała, w związku z tym obecny stan jest w pełni niezadowalający.