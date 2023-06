W Krakowie mamy już ok. 10 tys. stojaków na rowery. Do listopada pojawi się kolejne 750 za ok. 375 tys. złotych Ewa Wacławowicz

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie do końca listopada postawi 750 nowych stojaków rowerowych, w celu dalszego rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście. Zakup i montaż jednego stojaka wynosi ok. 500 zł. Aktualnie w mieście znajduje się już ok. 10 tysięcy stojaków rowerowych. Niestety w dalszym ciągu zarządca zmuszony jest odpinać z nich pozostawione na pastwę losu wraki, których do tej pory zebrało się 281.