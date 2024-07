Otwarta wojna w małopolskim PiS. Co z wyborem marszałka? Witold Kozłowski, Józef Gawron i Piotr Ćwik zawieszeni w prawach członków partii

Politycy PiS stracili kontrolę nad konfliktem w małopolskich strukturach partii. Awantura wokół wyboru marszałka Małopolski przerodziła się w otwartą wojnę, a kaliber zarzutów adresowanych do buntowników odmawiających głosowania na Łukasza Kmitę jest coraz cięższy. Grozi im Jarosław Kaczyński, apelują parlamentarzyści PiS, ale potężny kryzys tylko się pogłębia. Za buntownika uchodzi już nawet Jan Duda, ojciec prezydenta i przewodniczący sejmiku. Cały czas trwa sesja, na której znów ma zostać podjęta próba wyboru marszałka.

Wybory marszałka Małopolski na sesji sejmiku

Niekończąca się opowieść związana z wyborem marszałka województwa trwa. We wtorek radni sejmiku podejmą kolejną próbę wyboru kandydata na to stanowisko. Czy za piątym podejściem uda się wygasić partyjne spory w małopolskim PiS i wybrać w końcu Łukasza Kmitę na marszałka Małopolski? A może w sejmiku dojdzie do przewrotu i inicjatywę przejmie opozycja z KO i Trzeciej Drogi? Wtorkowa sesja sejmiku zapowiada się bardzo interesująco. Sesja standardowo rozpoczęła się od godzinnej przerwy (na wniosek KO). Na sali obecni są m.in. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, radny Jakub Kosek, posłowie i posłanki Ryszard Terlecki, Małgorzata Wassermann, Jacek Osuch czy Katarzyna Matusik-Lipiec. To świadczy o powadze sytuacji. Przerwa miała potrwać do godz. 19. Potem przedłużono ją o kolejnych 30 minut, i znów o godzinę - do 20.30. Przy trzeciej takiej zapowiedzi niektórych radnych sejmiku zaczął ogarniać "czarny humor".

- Najwyżej się nie wyśpimy, ale może wybierzemy marszałka... - dało się słyszeć na sali. 0 20.30 ogłoszono... kolejną przerwę - do 21.05. - To już ostatnia przerwa, jeśli dalej nie będzie porozumienia, zakończę sesję - zapowiedział przewodniczący sejmiku Jan Duda. I dodał, że tym razem wniosek o przerwę nie będzie głosowany, bo "pewnie by nie przeszedł". W tym samym czasie pojawiła się również informacja, którą jako pierwszy podał Onet, że wciąż niedoszły małopolski marszałek, poseł PiS Łukasz Kmita naciska na szefa sejmiku Jana Dudę (ojca prezydenta Andrzeja Dudy), by ten zrezygnował ze swej funkcji. Zawiadomił o tym w serwisie X radny PO Krzysztof Marcinkiewicz. "Nieoficjalnie: w oczekiwaniach kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości jest złożenie mandatu przez Dudę seniora" — napisał radny sejmiku z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Partyjne żądania wobec Jana Dudy mogą mieć związek nie tylko z tym, że przewodniczący sejmiku zwołał w tym tygodniu już kolejną sesję (wbrew oczekiwaniom zawartym w liście posła Kmity, który w imieniu PiS apelował do niego, by nie zwoływał sesji „przed 10 lipca”). Jak ustaliliśmy, Jan Duda mógł być wśród dwojga radnych PiS, którzy podczas poniedziałkowych obrad poparli kandydaturę na marszałka małopolskiego wojewody Krzysztofa Klęczara z PSL. - Prof. Duda na pewno nie poparł kandydatury Łukasza Kmity. Był wśród radnych, którzy zagłosowali w poniedziałek za jego oponentem lub wstrzymał się od głosu – twierdzą nasi rozmówcy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kandydatura Łukasza Kmity ma być głosowana podczas wtorkowych obrad po raz kolejny (czyli w sumie już piąty). Natomiast od osób związanych blisko z krakowskim środowiskiem PiS, radni z tego ugrupowania, w tym przewodniczący sejmiku - woleliby wskazać "na marszałka" innego przedstawiciela tej partii, ale "za bardzo boją się Nowogrodzkiej, by to zrobić".

Konflikt w PiS się zaostrza

A bałagan w PiS jest coraz większy. Tuż przed sesją Radio Kraków poinformowało, że - wg nieoficjalnych informacji - parlamentarzyści partii zostali wyproszeni ze spotkania klubu radnych sejmiku, a zawieszony w prawach członka partii został Witold Kozłowski, obecny marszałek, który ma przewodzić „buntownikom”. Nie był jedyny, bo zawieszeni zostali też m.in. Piotr Ćwik, były wojewoda małopolski i człowiek prezydenta Andrzeja Dudy (nieoficjalnie - to on właśnie jest największym osobistym wrogiem Łukasza Kmity), oraz Józef Gawron, obecny wicemarszałek. To wielki wstrząs dla małopolskiego PiS i znak, że wewnętrzna wojna w partii przybiera na sile.

Kilka dni wcześniej został już zawieszony decyzją prezesa Kaczyńskiego dyrektor kancelarii sejmiku Michał Ciechowski. - Zostaną podjęte kroki w celu jego usunięcia z partii - informował wówczas rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Po południu we wtorek pojawiło się też wspólne oświadczenie małopolskich parlamentarzystów PiS, podpisane przez 20 osób. W mediach społecznościowych udostępnił je Łukasz Kmita. "Działania niewielkiej grupy radnych oceniamy jako dalece niewłaściwie i oczekujemy jego sanacji" - można przeczytać. Padają też zarzuty o osłabianie jedności partii w całej Polsce i "narażanie na nieuzasadnione medialne ataki Jarosława Kaczyńskiego i całego naszego środowiska" oraz "działanie na szkodę Ojczyzny". Pod oświadczeniem podpisanych jest 20 parlamentarzystów, m.in. Ryszard Terlecki, Marek Pęk, Arkadiusz Mularczyk, Małgorzata Wassermann, a także Łukasz Kmita.

