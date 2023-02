Volvo stawia na Kraków. W nowym Tech Hubie znajdzie pracę około 600 wysokiej klasy specjalistów Marek Długopolski

- Będzie to centrum rozwoju oprogramowania i odegra kluczową rolę w naszych strategicznych ambicjach – tak o krakowskim Tech Hubie mówi Jim Rowan, prezes Volvo Cars Volvo Cars Zobacz galerię (6 zdjęć)

Sztokholm i Lund w Szwecji oraz Bangalore w Indiach – to miejsca, w których znajdują się najnowocześniejsze Tech Huby Volvo Cars. Do tej pory były tylko trzy takie na świecie. Już niedługo podobnym centrum rozwoju oprogramowania, strategicznym dla szwedzkiego koncernu motoryzacyjnego, stanie się Kraków. W stolicy Małopolski zatrudnienie znajdzie od 500 do 600 najwyższej klasy inżynierów.