UWAGA! Bardzo silny wiatr i burze w Małopolsce. IMGW wydaje ostrzeżenia Redakcja Kraków

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w Krakowie i w Małopolsce może wystąpić silny wiatr o średniej prędkości od 45 do 55km/h, z porywami do 100 km/h z zachodu i północnego zachodu. Anna Kaczmarz Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w Krakowie i w Małopolsce może wystąpić silny wiatr o średniej prędkości od 45 do 55 km/h, z porywami do 100 km/h z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie możliwe burze. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 23.00.