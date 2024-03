Kraków. Dzień Otwarty Uniwersytetu Rolniczego. Bogata oferta kształcenia, pokazy, warsztaty

Po powitalnym występie Chóru URK wydarzenie otworzył uroczyście rektor URK, dr hab. Sylwester Tabor.

- Wiosennie Was przywitaliśmy w naszych murach, ale dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosny kalendarzowej. Zawsze wtedy budzi się w nas nadzieja na nowe, bardziej sprzyjające życie, bo przyroda zaraz zacznie się budzić i pokazywać swoje najpiękniejsze kolory. I my Wam również na uczelni chcemy pokazać te kolory bycia studentem Uniwersytetu Rolniczego. Uczelnia to studenci, którzy są esencją jej funkcjonowania, ale to też pracownicy naukowi, którzy w laboratoriach odkrywają prawa rządzące światem i starają się jej Wam przekazać. Żyjemy tu wszyscy w symbiozie. - mówił rektor UR.