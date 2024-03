Mgr Mors namalował portret Buddy i zaprasza go do Nowego Sącza. Z influencerem chcą się spotkać dzieci z grupy "Z rozszczepem przez świat" Alicja Fałek

Sądecki graficiarz Mgr Mors w ramach swojego „Serialu na Węgierskiej” namalował portret Buddy - Kamila Labuddy i zaprasza go do Nowego Sącza, by zobaczył mural na żywo. Popularny influencer mógłby przy okazji spełnić marzenie niepełnosprawnych dzieci z grupy „Z rozszczepem przez świat”, które pragną go osobiście poznać.