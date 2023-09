Ulicami Krakowa przejedzie parada zabytkowych i współczesnych tramwajów

- W paradzie wezmą udział wyjątkowe wagony, w tym te najstarsze w kolekcji MPK SA, jak popularna „Gracówka”, a także wagony typu N z Warszawy i Poznania, które w ramach wymiany trafiły do Krakowa. Warto podkreślić, że to właśnie tego typu tramwaje N kilkadziesiąt lat temu woziły pracowników kombinatu do pracy i jeździły dokładnie po tej trasie, po której pojedzie parada. Kraków będzie można podziwiać również z okien współczesnych tramwajów, które będą brały udział w paradzie, w tym z okien najnowszego Lajkonika II oraz najdłuższego tramwaju w Polsce, czyli Krakowiaka - wyliczają krakowscy urzędnicy.

Po przyjeździe na teren zajezdni Nowa Huta dla uczestników parady zostało zaplanowanych wiele atrakcji, m.in. przejazdy potrójnym składem wagonów N z Warszawy, Krakowa i Poznania (wycieczki zostały zaplanowane co 30 minut z zajezdni Nowa Huta do pl. Centralnego), przejazdy na terenie zajezdni zabytkowym Tarpanem i radiowozem, możliwość wejścia do kabiny tramwaju oraz gry i zabawy dla dzieci. Swoje stoiska będą mieć także policja i straż miejska. Wspólna zabawa została zaplanowana do godz. 15.00.