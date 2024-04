Budowa S7 i poważne utrudnienia. Dwa tygodnie bez tramwajów na ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie Aleksandra Łabędź

Budowa S7 i poważne utrudnienia. Dwa tygodnie bez tramwajów na ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie ZDMK

Mieszkańcy Krakowa muszą się przygotować na poważne utrudnienia w komunikacji miejskiej. - Od 22 kwietnia do 5 maja będą trwały prace przy podłączaniu nowego układu torowego w rejonie węzła drogi S7 do istniejącego torowiska na ulicy Kocmyrzowskiej. W tym czasie ruch tramwajów na tej ulicy zostanie wstrzymany, a linie nr 1 i 5 zostaną skierowane do pętli przy rondzie Hipokratesa – informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.