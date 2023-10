Udogodnienia zadziałały. Na tegorocznych Targach Książki dało się przeżyć

Powoli opada kurz po ostatnich odwiedzających hale EXPO Kraków, gdzie od czwartku do niedzieli odbywała się 26. edycja Targów Książki. To wydarzenie, które ściąga tu tłumy czytelników. O tym, że będzie tłoczno, będą kolejki – wiadomo. W zeszłym roku jednak, żeby dostać się do targowych hal trzeba było stać ostatniego dnia w ogromnej kolejce. W tegorocznej odsłonie wprowadzono szereg rozwiązań, które miały ułatwić pracę wydawcom i sprawić, że dla czytelników wizyta na Targach Książki nie będzie traumą. Chyba się udało.

- W czwartek odwiedziło nas o 3 tys. osób więcej niż w ubiegłym roku, w piątek o 5 tys. więcej, natomiast w sobotę było mniej odwiedzających niż rok temu, co nas cieszy, ponieważ sobota była zawsze najbardziej tłoczna i wiele osób narzekało – wyjaśnia Grażyna Grabowska, prezeska Targów w Krakowie.