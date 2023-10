Do kogo trafi tegoroczna Nagroda Długosza? Laureata poznamy podczas Targów Książki

Od 26 lat Targom Książki w Krakowie towarzyszy Nagroda im. Jana Długosza przyznawana książkom naukowym z dziedziny humanistyki. Skąd pomysł, by nagrodzić książkę naukową na wydarzeniu kojarzącym się raczej z literaturą popularną?

Nie chcieliśmy dublować już istniejących nagród, szukając niszy, doszliśmy do wniosku, że Kraków od zawsze stał humanistyką, więc uznaliśmy, że będzie to trafny wybór. Jeśli zaś chodzi o obecność książki naukowej na Targach Książki, to co roku pojawia się tutaj bardzo szeroka reprezentacja wydawców akademickich. Wbrew temu, co by się wydawało, że na Targi przychodzi masowy czytelnik, te wydawnictwa cieszą się dużym zainteresowaniem.

Jakimi kryteriami kieruje się kapituła wybierając książki do konkursu?

Jury zawsze ma na uwadze to, by pozycje nominowane, nawet jeśli dotyczą tematyki odległej czasowo czy terytorialnie, miały jakieś konkretne odniesienie do czasów współczesnych, żeby dawały coś więcej niż tylko wiedzę o tym, co było.