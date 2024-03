Kraków. Połączenie Instytutu Książki i Instytutu Literatury. "Konieczne działanie"

Instytut Książki, organizacja ogólnopolska powstała z połączenia dwóch jednostek, będzie zależna od ministerstwa, z rocznym budżetem blisko 130 mln zł. Choć środowisko oczekiwało wyłonienia osoby, która pokieruje instytucją w drodze konkursu, Sienkiewicz zdecydował o obsadzeniu stanowiska nominując na dyrektora Grzegorza Jankowicza.

- To będzie potężna organizacja w skali kraju i trafia to na unikalny moment, bo dotychczas statystyki czytelnictwa były w Polsce wstydem, a nie chlubą. To się zaczyna zmieniać. Pojawiło się zupełnie nowe pokolenie młodych ludzi, którzy czytają książki. Musimy zrobić wszystko, by ci ludzie jeszcze bardziej zwrócili się w stronę literatury i czytelnictwa. MKiDN zrobi wszystko, by rynek czytelniczy w Polsce się poszerzył - zapowiadał podczas sobotniej konferencji w Instytucie Książki Bartłomiej Sienkiewicz.