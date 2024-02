To impreza obowiązkowa dla fanów planszówek. Targi BookGame już w marcu w Krakowie

Fanów planszówek nie trzeba specjalnie namawiać do udziału w tym wydarzeniu, a jest to wciąż rosnąca społeczność. Na przeciw ich oczekiwaniom wychodzą producenci, oferując coraz nowsze i różnorodniejsze tytuły. Także wydarzenia takie jak Festiwal i Targi BookGame są okazją nie tylko do zakupu nowości, ale też okazją do tego, by spędzić czas w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

Tysiąc kostek Rubika i zawody w ich układaniu; nauka gry w szachy od podstaw, szachy plenerowe XXL, turnieje szachowe, w tym z Jakubem Seemannem, Mistrzem Świata w szachach klasycznych do lat 16 oraz online z Antonim Radzimskim, Wicemistrzem Europy w szachach szybkich; sesje RPG ze znanymi Mistrzami Gry, zawody w układaniu 500 i 1000 puzzli na czas.

Podczas tegorocznej edycji BookGame na amatorów gier będzie czekał Games Room o powierzchni 4 tys. m2 z największą wypożyczalnią gier w Polsce, zaplanowano sesje RPG i turnieje z nagrodami, w tym klasy master. W specjalnie przygotowanej dla najmłodszych Dziecięcej Strefie Zabaw rodzice będą mogli zostawić dzieci pod opieką profesjonalnych animatorów. Tu czekają na małych graczy łamigłówki, gry logiczne i zręcznościowe, czytanie z Albikiem, strefa zabaw z CzuCzu, Kicia Kocia, gry terenowe z Harrym Potterem i Operacją w roli głównej.