Kolejna odsłona lubianego przez krakowian Kiermashu i targów vintage Kogel Mogel potrwa do niedzieli. Tłumy krakowian odwiedzają wystawy Anna Piątkowska

Targi mody i designu, ale też okazja, by zjeść coś smacznego lub uzupełnić domową spiżarnię o zdrowe produkty - wiosenna odsłona Kiermashu 2 i 3 marca w Starej Zajezdni by DeSilva, przy ul. Św. Wawrzyńca 12 Kraków od godz. 11.00 do 18.00. Kiermashowi towarzyszą Targi Vintage Kogel Mogel. Wstęp wolny.