Literackie gwiazdy w Krakowie. Sprawdź, kto przyjechał na Targi Książki 2023

Hejnałem mariackim rozbrzmiewającym w samo południe w EXPO Kraków rozpoczęły się 26. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Zebranych gości przywitała prezes Targów w Krakowie - Grażyna Grabowska oraz prezydent Krakowa - Jacek Majchrowski.

- Na ogół słychać takie głosy, że czytelnictwo upada, zamiera, coraz mniej osób czyta. Chciałbym powiedzieć, że to, co tutaj w tej chwili widzę, absolutnie temu przeczy. Przeczy temu, także frekwencja, jaką mamy np. w Bibliotece Kraków, gdzie stale rośnie liczba czytelników. Widać, że książka jest potrzebna. Kraków jest miastem, w którym bez książki obejść się nie da. Kraków od 10 lat jest Miastem Literatury UNESCO. Tutaj są korzenie drukarstwa polskiego, tutaj powstawały pierwsze wydawnictwa, tutaj działali i tworzyli laureaci Nobla - Miłosz, Szymborska. To także miasto Mrożka i Lema - mówił prezydent Krakowa. – Międzynarodowe Targi w Krakowie są wyjątkowe. Są miejscem nie tylko sprzedaży książek, to jest także miejsce spotkań wszystkich tych, którzy książkę tworzą, począwszy od pisarzy, poprzez wydawców, ilustratorów.