Tysiące pustych mieszkań w Krakowie. Miasto ma na nie pomysł i wynajem lokali dla osób, których na to nie stać

W urzędzie przekonują, że Społeczna Agencja Najmu to będzie atrakcyjny cenowo i bezpieczny najem dla mieszkańców gminy Kraków, a jednocześnie atrakcyjny program dla właścicieli mieszkań. "Społeczna Agencja Najmu, działająca we współpracy z gminą to wiarygodny partner, który jest gwarancją stabilnego i regularnego wynajmu. W szczególności program kierowany jest do prywatnych właścicieli, którzy nie wynajmują mieszkań ze względu na obawy związane np. z zachowaniem lokatorów (dewastację, problemy z eksmisją). Umowy dzierżawy podpisywane będą ze Społeczną Agencją Najmu, która będzie odpowiadała za bieżące płatności i ewentualne remonty lokali. To również Społeczna Agencja Najmu będzie odpowiedzialna za kontakty z najemcami. Ponadto, właściciele mogą liczyć na ustawowe ulgi podatkowe – zwolnienie dochodów z najmu z podatku dochodowego i podatku od towarów i usług (VAT). W interesie Społecznej Agencji Najmu będzie z kolei staranny dobór lokatorów" - podkreślono w projekcie uchwały.