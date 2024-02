Kraków oferuje mieszkania do wynajęcia. Właśnie można je oglądać. Wszystkie wymagają remontu

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłosił przetarg na najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność osób fizycznych oraz w budynkach z ułamkowym udziałem gminy, pozostających w jej zarządzie.

Najnowszy przetarg ZBK - który odbędzie się 22 marca - to okazja dla tych, którzy chcieliby zamieszkać np. w Starym Podgórzu. Na liście lokali przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego jest dziewięć mieszkań, w tym jedno w zabytkowej kamienicy przy ul. Kalwaryjskiej 37 (to budynek na rogu ul. Kalwaryjskiej i Smolki). Mieści się na drugim piętrze, ma 46,6 mkw. powierzchni użytkowej, jest dwupokojowe. Przed zamieszkaniem trzeba w nim będzie m.in. wymienić wszystkie podłogi i posadzki, również wymienić ok. 10 proc. tynków ścian i sufitów czy rozebrać piec kaflowy, po uzyskaniu zgody konserwatora. "Przyszły najemca lokalu może (w oparciu o przepisy) wykonać centralne ogrzewanie gazowe (piec dwuobiegowy) lub pozostać na ogrzewaniu elektrycznym" - informują też urzędnicy.