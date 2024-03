Społeczna Agencja Najmu: nowa inicjatywa pomocowa w Krakowie

- W połowie lutego Europejski Fundusz Rozwoju Społecznego ogłosił konkurs na sfinansowanie Społecznych Agencji Najmu. W jego ramach przeznaczonych jest 100 milionów złotych. Grant jednostkowy może być na poziomie do 10 milionów złotych. O taki grant walczymy - wyjaśnia wiceprezydent Krakowa Bogusław Kośmider.

Finansowanie SAN - o co chodzi?

Korzyści dla mieszkańców

Nowa alternatywa dostępu do mieszkań stanowi korzyść nie tylko dla osób o niskich dochodach, ale i dla właścicieli nieruchomości.

- Społeczna Agencja Najmu z racji tego, że stroną jest tutaj gmina, a nie wynajmująca osoba, stanowi dla właścicieli nieruchomości stosunkowo najbezpieczniejszego partnera, zarówno finansowego jak i merytorycznego. Zdarzają się osoby, które po wynajęciu demolują mieszkania, nie chcą ich opuścić itd. Społeczna Agencja Najmu jest antidotum na to - zaznacza wiceprezydent Bogusław Kośmider. - Jakie są ryzyka? Największe jest takie, że nie otrzymamy grantu na działalność Społecznej Agencji Najmu. Z dużych miast tylko kilka zamierza wystartować do tego konkursu. Wydaje się więc, że jakieś szanse mamy - dodaje.

SAN jako alternatywa dla budownictwa komunalnego

SAN ma stanowić alternatywę dla budownictwa komunalnego, a także rozwój rynku mieszkań na wynajem. Jeżeli jednak miastu nie uda się zdobyć dofinansowania dla SAN, w przyszłości mogą zastanawiać się nad zaangażowaniem w podobną inicjatywę.

Społeczna Agencja Najmu to innowacyjne podejście do problemu braku dostępnych mieszkań dla osób o niskich dochodach. Oferuje to również bezpieczną opcję dla właścicieli nieruchomości, którzy obawiają się dzierżawienia swoich lokali prywatnym osobom.