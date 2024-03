Biznesmen z Krakowa wyzwany przez kandydata na prezydenta stworzył plan rewolucji w polityce turystycznej. Śmiałe tezy

Krakowski biznesmen z branży turystycznej o Krakowie

Ernest Mirosław to właściciel krakowskiego biura podróży Ernesto Travel, działający w branży od prawie 20 lat. Brak pomysłu na rozwój krakowskiej turystyki krytykował już wcześniej, a teraz - niejako w odpowiedzi na wezwanie Łukasza Gibały, jednego z kandydatów na prezydenta - przygotował analizę i pomysły zmian. Zobaczcie, co proponuje.

Jaki turysta jest najlepszy dla Krakowa?

Najgorszy turysta: rezerwuje airbnb, zwiedza na free walking tourze, podjedzie pod sam Rynek uberem, zje w maku, wieczorem się upije, coś obsika i będzie się darł najpierw na Rynku a potem w tym airbnb, przeszkadzając wszystkim mieszkańcom kamienicy. Wpływy z podatków, korzyści dla miasta? Zero. Ale taki turysta korzysta z Krakowa w pełnej krasie.

Mieszkańcy Krakowa są coraz gorzej nastawieni do turystów. W turystyce pracuje kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Krakowa. Turystyka wytwarza 10% PKB Krakowa.

Najlepszy turysta: grupowy, kupił wycieczkę w polskim biurze, jeździ spełniającym wszystkie eko normy autokarem polskiej firmy, zwiedza z licencjonowanym przewodnikiem, płaci za wstęp do Katedry, k. Mariackiego, Fabryki Schindlera, Muzeum Czartoryskich, wynajmuje na miejscu zestawy słuchawkowe, zje w restauracji prowadzonej przez lokalnego przedsiębiorcę, będzie spał w hotelu, w którym jest cisza nocna. Wszystkie te podmioty odprowadzą podatek w Krakowie/w Polsce. Taki turysta w tej chwili jest w Krakowie najgorzej traktowany, bo np. nie ma gdzie bezpiecznie i legalnie wysiąść z autokaru.

Proponowane rozwiązania

2. Uporządkowanie transportu grup

6. Likwidacja city helper na rzecz wzmożonych kontroli policji. Stworzenie policji turystycznej: przewodnik z blachą, policjant, urzędnik skarbowy do kontroli przewodników, autokarów, itp.

Mówimy stanowcze nie opłacie turystycznej gdyby miała ona finansować organizacje turystyczne, o których wyżej mowa. Środki wydawane dotychczas na powyższe organizacje oraz ewentualna opłata turystyczna powinny bezwzględnie wpływać do szeroko rozumianego budżetu miasta i być wykorzystywane np. na policję turystyczną, remonty chodników, edukację czy służbę zdrowia.

Po likwidacji powyższych proponujemy stworzenie interdyscyplinarnej komisji ds. turystyki w mieście, do której zostaną zaproszeni wszyscy chętni. A priori w tej komisji nie mogą brać udziału instytucje dotychczas będące na pasku płac Urzędu Miasta, czyli np. zrzeszone w KIT lub w Organizacji turystycznej miasta Krakowa, zapobiegając w ten sposób dotychczasowym formom dyskusji (brak dyskusji, dyktatura władzy).

"Miasto dobre dla mieszkańców, będzie dobre dla turystów"

To tylko kilka problemów i kilka konkretnych rozwiązań. Nie potrzebujemy okrągłych słów. Nie potrzebujemy instytucji do tworzenia 100-stronicowych dokumentów, które nic nie wnoszą i których nikt nie czyta. Nie potrzebujemy na targach w Hiszpanii 5-osobowej reprezentacji miejskiej organizacji, a już na pewno nie gdy żadna z tych osób nie mówi po hiszpańsku.

UWAŻAMY, ŻE MIASTO DOBRE DLA MIESZKAŃCÓW, BĘDZIE DOBRE DLA TURYSTÓW. Należy robić wszystko, aby poprawić jakość życia mieszkańców. To po pierwsze. Jesteśmy mieszkańcami tego miasta i tutaj odprowadzamy podatki. Równy i czysty chodnik jest potrzebny w pierwszej kolejności nam, potem turystom.