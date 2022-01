Tygodniowy przegląd prasy 30.01.2022: Kraków, 23.01-29.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przegląd tygodnia: Kraków, 30.01.2022. 23.01 - 29.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tanie i do kupienia na każdym kroku obwarzanki to w Krakowie jedna z najpopularniejszych przekąsek. Z solą, makiem, sezamem, ale też w posypce serowej czy z czarnuszką - krakowski obwarzanek to obowiązkowy punkt na mapie krakowskich atrakcji, dla mieszkańców szybkie śniadanie albo przekąska w drodze z pracy, na zajęcia. Dostępne, owszem, niemal wszędzie, ale cena coraz wyższa. Ile trzeba zapłacić za krakowskiego obwarzanka? Sprawdziliśmy.

Tłusty czwartek jest to dzień, który każdy z nas kojarzy z objadaniem się przepysznymi pączkami i faworkami. Święto to jest ruchome, więc co roku przypada na inny dzień – w zależności od tego jaka będzie data Wielkiego Postu i Wielkanocy. Kiedy zatem obchodzimy tłusty czwartek w 2022 roku?