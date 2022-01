Tłusty czwartek 2022. Kiedy obchodzić będziemy tłusty czwartek w tym roku? Alicja Kozioł

Tłusty czwartek jest to dzień, który każdy z nas kojarzy z objadaniem się przepysznymi pączkami i faworkami. Święto to jest ruchome, więc co roku przypada na inny dzień – w zależności od tego jaka będzie data Wielkiego Postu i Wielkanocy. Kiedy zatem obchodzimy tłusty czwartek w 2022 roku?