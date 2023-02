Tłusty czwartek wczoraj i dziś. Jakie pączki dawniej jadano? Skąd tradycja jedzenia pączków w tłusty czwartek? Przepisy na pączki

Co ciekawe – o pączkach, zwanych dawniej kreplami, pisał już Mikołaj Rej w „Żywocie człowieka poczciwego”: „Mnieysi stanowie pieką kreple, więtsi torty”.

Jakie były to pączki? Zapewne twarde, bo dwa wieki później Jerzy Kitowicz, ksiądz, polski historyk, pamiętnikarz i korespondent polityczny o pączkach pisał tak:

„Ciasta także francuskie, torty, pasztety, biszkopty i inne, pączki nawet - wydoskonaliło się to do stopnia jak najwyższego. Staroświeckim pączkiem trafiwszy w oko mógłby go podsinić, dziś pączek jest tak pulchny, tak lekki, że ścisnąwszy go w ręku znowu się rozciąga i pęcznieje do swojej objętości, a wiatr zdmuchnąłby go z półmiska:.