Gdzie tanio zjeść w Krakowie? Oto restauracje, w których za obiad zapłacisz do 30 zł

Znaczny wzrost cen w krakowskich restauracjach

Od kilku lat ceny w sektorze gastronomicznym w Polsce systematycznie się podnoszą. Wzrost między innymi kosztów surowców oraz pracy spowodował, że restauracje zaczęły stopniowo podwyższać ceny dań. Przykładowo porównując ceny lunchów w restauracjach zlokalizowanych w centrum miasta (w przedziale czasowym od początku 2020 roku do końca 2023 roku) podniosły się one nawet o 20-70 procent. Nawet jeśli jeszcze jakiś czas temu mogliśmy się w pełni nasycić w restauracjach, nie wydając przy tym nawet 20 złotych, to teraz jest to niemal niemożliwe. Na szczęście istnieje w Krakowie jeszcze kilka miejsc, w których na smaczny obiad nie wydamy fortuny.