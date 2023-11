Tygodniowy przegląd prasy 12.11.2023: Kraków, 5.11-11.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 11.11.2023”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 11.11.2023 A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich. 📢 Finalistki Polska Miss z Małopolski w drodze po koronę! Oto pierwsze efekty sesji zdjęciowej. Zobaczcie jak wypadły na tle konkurentek Znamy już zwyciężczynie półfinału Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek. Do finału zakwalifikowały się kobiety, które już za kilka dni zawalczą o koronę najpiękniejszej. Konkurencja była spora bo w samych konkursach regionalnych wzięło udział ponad 1300 uczestniczek. Wśród finalistek znalazły się też Małopolanki. Teraz możemy zobaczyć jak wypadły na tle konkurentek! Oto efekty sesji zdjęciowej

📢 Michałowice. Bulwersujący zwrot w sprawie pobitego 12-latka. "Trafił cwaniak na większego cwaniaka" Zarzuty dotyczące zmuszania przemocą innej osoby do określonego zachowania oraz uszkodzenia ciała postawiono 17-latkowi z powiatu krakowskiego, który poniżał i pobił 12-latka w Michałowicach. Sprawa wyszła na jaw, bo w sieci pojawiło się nagranie z tego zajścia. Tymczasem w sieci pojawił się kolejny film, stawiający całą sprawę w nieco innym świetle. Widać na nim pobitego przez 17-latka, 12-latka, który... zaczepia i zastrasza innego chłopca. Nie wiadomo, kiedy to zdarzenie miało miejsce. Sygnały o wcześniejszym, wulgarnym zachowaniu 12-letniego chłopca, dotarły do nas również od naszych Czytelników.

Tygodniowa prasówka 12.11.2023: 5.11-11.11.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie rzeczy tylko w Krakowie: tłum mieszkańców wspólnie śpiewał patriotyczne pieśni W repertuarze tego niezwykłego koncertu znalazły się te najbardziej znane tytuły, ale i mniej popularne pieśni i piosenki patriotyczne. Ale nieznajomość słów nie jest tu dla nikogo przeszkodą - organizatorzy dbają o to, by każdy uczestnik miał słowa piosenek. A na Rynku Głównym (czasami Małym) pojawiają się tłumy, niezależnie od aury. I tak dzieję się podczas Krakowskich Lekcji Śpiewania od 20 lat.

📢 Wojsko zaprezentowało sprzęt bojowy w ramach defilady w Krakowie z okazji Święta Niepodległości ZDJĘCIA Krakowskim uroczystościom związanym z obchodami Narodowego Święta Niepodległości towarzyszył pokaz pojazdów służb mundurowych na placu Jana Matejki. Odbyła się też tradycyjna defilada pojazdów reprezentacyjnych i formacji konnych. 📢 Prezes PiS Jarosław Kaczyński przestrzegał w Krakowie: Polska może zmienić się w kraj zarządzany z zewnątrz W Narodowe Święto Niepodległości do Krakowa przyjechał prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, który uczestniczył w uroczystościach patriotycznych. Najpierw w Katedrze Wawelskiej wziął udział w mszy świętej. Później wziął udział w spotkaniu przedstawicieli i zwolenników PiS w hali Sokoła, podczas którego wygłosił przemówienie, dotyczące sytuacji Polski. Mówił o zagrożeniach dla naszego kraju jakie widzi w związku z planowanymi zmianami w zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej.

📢 Niepodległościowa Jedenastka. Bieg po najpiękniejszej trasie podkrakowskiej Doliny Prądnika i Ojcowskiego Parku Narodowego Biegacze uczestniczący w Niepodległościowej Jedenastce, jak co roku, wyruszyli w trasę 11 listopada o godz. 11. To była już XII edycja Biegu Niepodległościowego w Białym Kościele w gminie Wielka Wieś. Wystartowało 440 zawodników. Nim zawodnicy wyruszyli to wraz z kibicami odśpiewali wspólnie hymn, który był początkiem tych sportowo-rekreacyjnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Przygotowano biegi dla dorosłych i dla dzieci. 📢 Świętowanie bez mięsa. Największe w Polsce targi kuchni wegetariańsko-wegańskiej z festiwalem kawy i czekolady w hali Cracovii W dniach 11-12 listopada w hali Cracovii w Krakowie odbywa się Wege Festiwal, czyli największe w Polsce targi kuchni wegetariańsko-wegańskiej. Jest to jedyne miejsce, w którym zestawiono tak wiele rozmaitych dań i produktów. To dobra okazja do spróbowania zróżnicowanej kuchni bezmięsnej z całego świata.

📢 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Krakowskie obchody 11 listopada. Ulicami miasta przejdzie biało-czerwony pochód Krakowskie obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczną się o godzinie 9.30 złożeniem kwiatów przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego i Legionistów. Później kwiaty zostaną też złożone przy pomniku Żołnierzy Polski Walczącej na Powiślu. O godz. 10. w Katedrze Wawelskiej zostanie odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył będzie ks. abp. Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Tradycyjnie o godz. 17. na Rynku Głównym odbędzie się Krakowska Lekcja Śpiewania. Tego dnia miasto zostanie udekorowane flagami państwowymi, miejskimi i Unii Europejskiej.

📢 Kraków. Las betonowych filarów pokazuje, jak ogromną inwestycją jest węzeł Grębałów Jest ich kilkanaście i to właśnie na tych ogromnych konstrukcjach będzie opierała się część estakady trasy S7. Aby powstały budowlańcy musieli zużyć ogromne ilości stalowych prętów na zbudowanie zbrojenia, które potem zostało zalane betonem. To jeden z elementów ogromnej inwestycji drogowej, które realizowana jest na terenie Nowej Huty i Wzgórz Krzesławickich.

📢 Kibice Cracovii dopingowali krakowian w meczu ze Śląskiem. Zdjęcia Kibice Cracovii na stadionie przy ul. Kałuży stawili się w liczbie 6239 (licząc razem z kibicami Śląska). Zobaczyli mecz swojej drużyny ze Śląskiem Wrocław. Emocji było co niemiara, ale "Pasy" nie wykorzystały przewagi dwóch zawodników i musiały przełknąc gorycz porażki. 📢 MKS Cracovia SSA wydała bardzo ważny komunikat w sprawie przyszłości klubu. Nowa era w klubie z ul. Kałuży Dokładnie o 19.06 MKS Cracovia SSA wydała oświadczenie. Dotyczy ono przyszłości klubu. Od 6 listopada p.o. prezesa Janusza Filipiaka jest jego żona Elżbieta Filipiak (ma tę funkcję sprawować na razie przez trzy miesiące). W zarządzie klubu jest też wiceprezes Stefan Majewski. Ten duet spotkał się z dziennikarzami w sprawach związanych z klubem.

📢 Nastolatki z Małopolski zawalczą o koronę Polska Miss Nastolatek 2023. Oto ich konkurentki Finał Polska Miss Nastolatek zbliża się wielkimi krokami. Te, które zakwalifikowały się do tego etapu już niebawem zawalczą o koronę najpiękniejszej. Łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tys. Teraz uczestniczki konkursu Polska Miss Nastolatek mogą pochwalić się wyjątkową sesją zdjęciową. Zobaczcie finalistki. Wśród nich także reprezentantki Małopolski.

📢 Bulwersujące sceny pod Krakowem. 17-latek bił i znęcał się nad dzieckiem, wszystko nagrywano. Szok i oburzenie w Michałowicach Brutalne zachowanie 17-latka w Michałowicach w powiecie krakowskim wobec młodszego chłopca zarejestrowano na wideo. Nagranie pokazuje jak 17-latek bije znacznie młodszego chłopca - jak ustaliliśmy 12-latka. Chłopiec prosi, żeby go nie bił, przeprasza napastnika. A agresor rozkazuje, żeby klękał i całował jego buty.

📢 Będzie unieważnienie strefy czystego transportu w Krakowie? Kolejny krok Komitetu Społecznego "Kraków dla kierowców" Czyżby komitet społeczny "Kraków dla kierowców" poruszył skały? Wszystko na to wskazuje. We wrześniu br. komitet przygotował inicjatywę, której efektem ma być uchylenie na terenie Krakowa strefy czystego transportu. Przedstawiciele komitetu przygotowali obywatelski projekt uchwały ws. unieważnienia SCT i zabiegają, by go wprowadzić pod obrady Rady Miasta Krakowa. By jednak do tego doszło, konieczne było zebranie 300 podpisów. Jak w piątek, 10 listopada przedstawiciele komitetu poinformowali na konferencji prasowej, podpisało się pod nim ponad 7 tys. osób (440 papierowych i 6753 elektronicznych). Następnie w magistracie złożono karty z odręcznymi podpisami popierającymi inicjatywę. 📢 Kładka Zabłocie - Grzegórzki nocą przyciąga swym blaskiem ZDJĘCIA Dzięki specjalnej iluminacji spacer po zmroku kładką łączącą Zabłocie z Grzegórzkami i Kazimierzem daje możliwość podziwiania niezwykłych widoków. Obiekt wraz sąsiadującymi mostami kolejowymi został odpowiednio oświetlony.

📢 Znamy zwycięzców turnieju Tauron Junior Cup w Krakowie z udziałem drużyn z Małopolski. Najlepsi lecą na Maltę ZDJĘCIA W piątek 10 listopada w krakowskiej Tauron Arenie odbył się finał turnieju TAURON Junior Cup. O atrakcyjne nagrody zagrali młodzi piłkarze z Małopolski: UKS KS Chełmek, Szkoła Futbolu Staniątki i MKS Krakus Nowa Huta z rocznika 2014; KS Zakopane i KS Zakopane 2 z rocznika 2015 oraz Szkoła Futbolu Staniątki, Szkoła Futbolu Staniątki 2 i AP Masterkids z rocznika 2016. Turniej wygrali piłkarze UKS-u KS Chełmek, Parasola Wrocław i Szkoły Futbolu Staniątki. Drużyna z Chełmka, oprócz nagród finansowych, wywalczyła wyjazd na obóz szkoleniowy na Malcie.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy

Święto Polskości - relacja z Marszu Niepodległości