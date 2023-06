Tygodniowy przegląd prasy 11.06.2023: Kraków, 4.06-10.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.06 a 10.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na weekendową wycieczkę za miasto. Jak do nich dotrzeć? 11.6”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 11.06.2023. 4.06 - 10.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na weekendową wycieczkę za miasto. Jak do nich dotrzeć? 11.6 Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. 📢 Sztuka na skórze. W Krakowie w ten weekend trwa międzynarodowy festiwal tatuażu Ponad 400 tatuatorów z całego świata - w tym mistrzowie z Hong Kongu, Taiwanu czy Korei, artyści ze Stanów Zjednoczonych i Europy - czekają na odwiedzających 16. TATTOOFEST w Krakowie. To jeden z największych festiwali tatuażu i najstarsza, cykliczna impreza tego typu w kraju. Jak zapowiadają organizatorzy, w ten weekend w Krakowie pojawi się m.in. mocna reprezentacja tatuażu etnicznego. Impreza odbywa się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9.

📢 Piesi i rowerzyści już korzystają z nowej kładki łączącej Grzegórzki z Zabłociem ZDJĘCIA Od soboty, 10 czerwca, piesi i rowerzyści mogą korzystać z przeprawy przez Wisłę na wysokości dzielnic Zabłocie oraz Grzegórzki i Kazimierz. Nowa kładka powstała w ramach inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe mającej na celu modernizację linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice.

Tygodniowa prasówka 11.06.2023: 4.06-10.06.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nastolatek napadał z siekierą na sklep Żabka. Nieoficjalnie: jest synem znanej sędzi Policjanci przyłapali na gorącym uczynku i zatrzymali 17-latka, który terroryzował pracowników sklepu Żabka w Wieliczce. W ciągu kilku tygodni trzy razy napadł na sklep, grożąc przy tym siekierą. "Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, sprawcą zuchwałych napadów jest 17-latek, syn sędzi Sądu Najwyższego" - podał "Super Express", który pierwszy poinformował o tych atakach na sklep.

📢 Burleska i cyrk w jednym. Osobliwy spektakl w Krakowie Połączenie burleski i cyrku w jednym spektaklu - oto co czekało na widzów "Burlesque Circus" na Scenie Berlin w piątkowy wieczór w Krakowie. Na to przedstawienie tylko dla dorosłych zaprosił Teatr Burleski Dames Du Soir. W programie znalazły się rozmaite akrobacje, nie zabrakło występów klaunów i magika. 📢 Krótkie paznokcie na lato 2023: neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 10.06.2023 Lato na paznokciach może mieć wiele odsłon. Tegoroczne trendy zachwycą zarówno miłośniczki minimalistycznych stylizacji paznokci jak i fanki wyrazistych kolorów i wzorów. W letnich stylizacjach paznokci hybrydowych możesz pozwolić sobie na neonowe szaleństwo lub postawić na klasykę w wakacyjnym wydaniu. Możliwości jest mnóstwo. Zobacz sama TOP 25 inspiracji.

📢 Najpiękniejsze zdjęcia Tatr, jakich jeszcze nie widzieliście. Te górskie widoki są tak niesamowite, że aż zapierają dech w piersiach! Tak pięknych zdjęć Tatr jeszcze nie widzieliście! Kuba Witos, zakopiański fotograf i miłośnik gór, podzielił się nami swoimi najlepszymi górskimi fotografiami. Te zdjęcia nie tylko zachwycają i emanują pięknem, ale także nakłaniają do refleksji o naturze, przyrodzie i roli człowieka na ziemi. Jeśli myślicie, że to zbyt górnolotne słowa, po obejrzeniu galerii zdjęć przyznacie nam rację. I nie będziecie mogli oderwać wzroku od monitora. Te zdjęcia uzależniają! Obejrzyjcie fotografie w galerii zdjęć i przeczytajcie wywiad z ich autorem, który podpowie, co zrobić, aby nasze zdjęcia były jeszcze lepsze! 📢 Spektakularne otwarcie największej inwestycji kolejowej w Krakowie za ponad 1,2 mld zł To była jedna z największych w historii inwestycji kolejowych w Krakowie. W piątek, 9 czerwca, po sześciu latach budowy oddano do użytku drugą parę torów przecinających centrum Krakowa. Wraz z nimi powstały estakady i mosty kolejowe nad Wisłą. Przy jednej z tych przepraw wybudowano także kładkę pieszo-rowerową łączącą Grzegórzki i Kazimierz z Zabłociem. Do września ma natomiast zakończyć się budowa nowego przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki.

📢 Potężna ulewa przeszła nad powiatem proszowickim i miechowskim. Zalane drogi i posesje W piątkowe popołudnie nad powiatem proszowickim przechodzą burze połączone z silnymi opadami deszczu i miejscami drobnego gradu. Z napływających informacji wynika, że najbardziej ucierpiała gmina Radziemice. Ulewy przeszły też przez powiat miechowski Doszło do lokalnych podtopień i zalań posesji. Najgorsza sytuacja jest w Czaplach Małych w gminie Gołcza. 📢 Comarch Janusza Filipiaka rzuca wyzwanie platformom zakupowym. Krakowska firma niedługo startuje z nowym projektem: wszystko.pl Comarch nową platformę zakupową wszystko.pl rozwija od kilkunastu miesięcy. Polska firma technologiczna start portalu zapowiadała na koniec czerwca, teraz znana jest już konkretna data – 29 czerwca. Od tego dnia serwis będzie dostępny dla wszystkich sprzedawców i kupujących w internecie. - Jest luka w rynku e-commerce i chcemy ją wypełnić. Oczekiwania rynku w stosunku do wszystko.pl są spore. W tej chwili wyzwaniem jest, aby temu sprostać - mówił kilka tygodni temu dla PAP Biznes Janusz Filipiak, właściciel i prezes Comarchu, a także Cracovii.

📢 Co robić w weekend w Krakowie? Oto najciekawsze wydarzenia w dniach 9 do 11 czerwca! Kolejny czerwcowy weekend w Krakowie oznaczać może tylko masę ciekawych wydarzeń! W mieście będzie sporo się działo. Zobaczcie sami! 📢 Dwa tygodnie do igrzysk europejskich. Kraków i Małopolska są w pełnej gotowości. Impreza będzie droższa z powodu inflacji Już za niespełna dwa tygodnie (21 czerwca) w Krakowie i Małopolsce rozpoczną się III Igrzyska Europejskie. To będzie największa impreza sportowa w tym roku w Europie. Weźmie w niej udział ok. 7 tysięcy sportowców z 48 krajów. Obiekty sportowe są już gotowe, trwają na nich ostatnie prace porządkowe, rozstawiana jest jeszcze tymczasowa infrastruktura. Koszty organizacji imprezy szacowano na 400 mln zł. Inflacja spowodowała, że trzeba będzie drożej. Jako korzyści wymieniane są inwestycje w regionie oraz promocja Krakowa i Małopolski. Transmisje telewizyjne z igrzysk mają być przekazywane do co najmniej 50 krajów.

📢 Co dalej z Wisłą Kraków? Wnioski po zakończonym sezonie „Białej Gwiazdy” w I lidze Porażką zakończył się do Wisły Kraków sezon 2022/2023. Główny cel, jakim był awans do ekstraklasy nie został osiągnięty. To był bardzo trudny sezon dla klubu. Był znaczony przebudową drużyny po spadku z ekstraklasy, wojnami na górze, zmianami właścicielskimi i kolejną przebudową zespołu, który wywalczył awans do baraży. Przegrał je jednak z kretesem i w bardzo mocno rozczarowującym stylu. Porażka 1:4 z Puszczą Niepołomice w półfinale baraży to na pewno nie było to, czego spodziewali się na starcie rozgrywek kibice „Białej Gwiazdy”. Nie wszystkie wnioski po sezonie są jednak w odcieniu całkiem pesymistycznym. Ocena tego, co działo się w Wiśle Kraków od spadku w 2022 roku do końca rozgrywek naszym zdaniem powinna być chłodna, ale przede wszystkim sprawiedliwa. Wiślacki świat - tak jak życie - nie jest czarno-biały. My staramy się przedstawić nasze wnioski w sposób jak najbardziej obiektywny dla wszystkich uczestników wydarzeń ostatniego roku.

📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty w Grabówkach w powiecie wielickim. Na miejscu lądował śmigłowiec pogotowia lotniczego Dramatyczny wypadek miał miejsce w czwartek, 8 czerwca w godzinach popołudniowych w powiecie wielickim. Motocyklista na łuku drogi wypadł z jezdni. Znalazł się na prywatnej posesji. Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Grabówki. Ratownicy medyczni i strażacy prowadzili reanimację poszkodowanego, jednak bezskutecznie. Zmarł. 📢 Święto Bożego Ciała 2023 w Krakowie. Tysiące mieszkańców w procesji z Wawelu na Rynek Główny. "Kultura przesytu zabija wrażliwość" Tysiące krakowian wzięło udział w obchodach święta Bożego Ciała. W ramach religijnego wydarzenia ulicami Krakowa przeszła tradycyjna procesja. Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w homilii zaapelował: "Nie ma innej drogi dla Polski, jak jej wierność nauczaniu Kościoła".

📢 Ekspresowy remont w Krakowie. Na igrzyska europejskie naprawili nawierzchnie dla pieszych przy stadionie Wisły ZDJĘCIA Chodnik przy stadionie Wisły od strony ul. Reymonta był do niedawna w katastrofalnym stanie. W połowie kwietnia alarmowaliśmy, że stan nawierzchni przy głównej arenie igrzysk europejskich woła o pomstę do nieba. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem igrzysk europejskich udało się - w iście olimpijskim tempie - wyremontować nawierzchnie dla pieszych.

📢 Słynny obraz w Krakowie. Muzeum Narodowe przygotowuje się do nowej wystawy. Podpatrzyliśmy co nieco W środę (7 czerwca) do Krakowa przyjechał słynny obraz "Kazanie Piotra Skargi". Na co dzień monumentalne dzieło Jana Matejki można oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie. Przez blisko rok, od 23 czerwca tego roku, do 1 lipca 2024 roku, dzieło będzie można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Krakowie na wystawie "Matejko. Malarz i historia". Udało nam się podpatrzeć muzealników przy pracy nad wystawą.

