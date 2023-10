„TYCHY – NOWA HUTA. Przestrzeń dla sztuki” - nowa wystawa w Centrum Kultury Norwida od 20 października

W latach 60. i 70. XX wieku zarówno Tychy, jak i Nowa Huta były w pełnym rozkwicie. Dwa nowe miasta zaprojektowane z rozmachem, tak, aby były wydajne, użyteczne i samowystarczalne. Ich twórcy czerpali z wzorców architektury modernistycznej, projektując m.in. szerokie aleje i tereny zielone, kładąc nacisk na tworzenie zdrowego środowiska dla życia ich mieszkańców, ale również przywiązując wagę do estetyki osiedli.

– Nowe koncepcje urbanistyczne budowy osiedli, reformatorskie idee stworzenia nowej estetyki dla miast (z naciskiem na wykorzystanie sztuki do poprawy jakości życia mieszkańców), bardzo szybko przyjęły się w Tychach i Nowej Hucie oraz w całej Polsce. To właśnie wtedy, w surowych przestrzeniach nowo budowanych osiedli, pojawiły się rzeźby, które do dzisiaj intrygują swoją artystycznym wyrazem – mówi Monika Kozioł, badaczka i kierowniczka Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa.