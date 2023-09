To ostatni weekend schroniska na Hali Kondratowej. Od poniedziałku będzie zamknięte

Niedziela 3 września była ostatnim dniem działania schroniska. W weekend – zwłaszcza w sobotę – miejsce to odwiedziło sporo osób. Nie kryli oni, że będzie tego miejsca brakowało. - Na Kondratową idę zawsze gdy jestem w Zakopanem. To piękne miejsce, gdzie można stosunkowo łatwo się dostać. Bardzo przyjemne i klimatyczne miejsce – mówi pani Iwona, turysta z Krakowa.

Ostatni weekend wakacji był zarazem ostatnim czasem funkcjonowania schroniska, które od 75 lat nieprzerwanie działało na Hali Kondratowej. Jest to najmniejsze z działających schronisk turystycznych w Tatrach. Dysponuje zaledwie 20 miejscami noclegowymi. Przez wielu ludzi gór uznawane jest jednak za wyjątkowo klimatyczne miejsce przy szlaku na Giewont. Działa od 1947 roku, gdy na potrzeby schroniska zaadaptowana została tamtejsza bacówka. Od 1947 roku schroniskiem zarządzała rodzina Skupniów – najpierw Stanisław, potem jego syn Andrzej, a obecnie Iwona Haniaczyk - wnuczka Stanisława i siostrzenica Andrzeja.

Od poniedziałki 4 września obiekt przejmie ekipa budowlana wynajęta przez spółkę PTTK „Karpaty”. Zajmie się ona generalnym remontem obiektu.

- Planujemy modernizację obiektu wraz z jego rozbudową. Chodzi przede wszystkim o poprawę zaplecza gastronomicznego i sanitarnego. Przy okazji będzie przebudowa tego co uległo tam zniszczeniu – mówi Jerzy Kalarus, prezes PTTK „Karpaty”. - Schronisko ma być także rozbudowane, głównie skrzydło na zapleczu budynku. Ilość miejsc noclegowych nie zwiększy się. Będzie za to wygodniej.

W opisie do projektu zagospodarowania czytamy, że „inwestycja obejmuje przede wszystkim rozbudowę i przebudowę schroniska w części zaplecza gastronomiczno-administracyjnego (dobudówka) oraz remont i przebudowę w obrębie budynku zasadniczego w zakresie niezbędnym do dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów, a w szczególności dotyczących klasy odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku”. Ponadto w ramach modernizacji budynek zostanie docieplony, wymieniony ma być system ogrzewania – z węglowego na prądowe.