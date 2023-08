Ten projekt nie jest zalesianiem Rynku Głównego w Krakowie. O "mobilnych" drzewach w donicach nie ma mowy Aleksandra Łabędź

W upalnie dni każdy szuka schronienia w cieniu pod rozłożystymi gałęziami drzew. Pomysł, by takie znalazły się również na Rynku Głównym w Krakowie, który nagrzewa się nawet do temperatury 46 stopni C - co udowodnili w ostatnich pomiarach społecznicy z Akcji Ratunkowej dla Krakowa, również jest i czeka na realizację. Projekt ten wygrał w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Jak informuje w mediach społecznościowych Krzysztof Kwarciak, przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków!: - Obecnie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków pracuje nad szczegółowymi zaleceniami konserwatorskimi dotyczącymi sadzenia drzew na Rynku Głównym. W tym celu pod koniec lipca został powołany specjalny zespół.